Supercoppa alla Lazio! E che volete di più? –

C’è poco da dire, da fare, da argomentare, la verità è una sola: la Lazio è mejo della Juventus! E Inzaghi è mejo de Sarri.

Vincere 3-1 sulla Juve, per di più in uno stadio che faceva il tifo per i bianconeri, che esultava ogni volta che Cristiano Rolando aveva la ventura di toccare un pallone, è una vittoria che vale l’iscrizione con martello e scalpello sul marmo della storia del calcio.

La supremazia dei laziali è stata evidente dal primo all’ultimo minuto. Il gioco è stato sempre in mano, anzi no, sui piedi dei biancazzurri, anche quando i bianconeri hanno provato a far valere il loro marchio di fabbrica dotato di campioni che le altre squadre se li sognano.

Ma alla Lazio non servono i Ronaldi, le bastano un portiere saracinesca, sempre calmo e sicuro per merito della gomma americana; una difesa sperimentata, comandata da un Acerbi sempre pronto, sempre autorevole; un centrocampo che è il vero padrone del gioco in ogni partita; e un attacco sempre pericoloso, sempre imprevedibile, sempre padrone nell’area avversaria.

Oggi il compito è stato facilitato dall’errore di Sarri di schierare i pasticcioni De Sciglio e Demiral al posto di Cuadrado, entrato troppo tardi, e De Ligt, chissà perché lasciato in panchina.

Oh, non che gli juventini non abbiano combattuto, lo hanno fatto anche con qualche rudezza di troppo. Ma erano le idee a brillare per la loro assenza. Dybala, Ronaldo, Pjanic hanno fatto il possibile, ma Higuain dove era?

Forse gli juventini erano troppo sicuri di vincere, troppo convinti di essere i più bravi, dimenticando la cosa più naturale di questo gioco: il pallone è rotondo e appartiene a chi lo raggiunge per primo e a chi sa passarlo in fretta al compagno meglio messo in campo.

La Lazio arriva per prima a segnare. È il 16’ quando Lulic crossa verso Milinkovic Savic che passa il pallone all’accorrente Luis Alberto che di prima infila la porta di Szczesny.

La Juve non accetta l’offesa: come si permettono sti romani? E attacca all’arma bianca, coi laziali che non si spaventano e continuano nel loro perfetto gioco, fino a quando, al 45’ Ronaldo spara su Strakosha che respinge su Dybala, lasciato solo, che segna facile.

È il solito problema della Lazio, che si fa trafiggere all’ultimo minuto ma, come si vedrà, rende pan per focaccia proprio all’ultimo minuto di recupero.

De Sciglio viene sostituito da Cuadrado, Leiva ammonito lascia il posto a Cataldi, Ramsey subentra a Higuain, Parolo prende il posto di Luis Alberto, pure lui ammonito.

Al 73’ arriva il gol di Lulic, proprio quando i bianconeri erano sicuri di avere diritto a vincere lo scontro, dopo il pareggio di Dybala. Senza Leiva e senza Luis Alberto, che volete che faccia la Lazio? Errore: Parolo dà sicurezza a centrocampo e Cataldi imposta senza far rimpiangere il compagno. Cross di Lazzari, palla a Parolo che la gira a Lulic che al volo batte il povero Szczesny.

Juventini increduli, frastornati, cominciano a sentire la puzza della sconfitta. E non finisce qui.

Sarri fa entrare al posto di Matuidi il mago Douglas Costa, che tante volte ha risolto le partite negli ultimi minuti. Ma non c’è niente da fare.

Caicedo, entrato al posto di Immobile, che ha dato tutto, lancia Correa che scatta con un solo avversario davanti, il portiere Szczesny, e lo trafigge senza pietà. Bandierina in alto, era in fuorigioco. Di pochi centimetri, ma era fuorigioco.

Vabbeh, per il 3-1 c’è ancora tempo. Il momento giusto arriva, come ormai d’abitudine, all’ultimo minuto del recupero. Ci riprova Correa al 93’, ma stavolta il portiere dice no. Intanto, Calvarese estrae il secondo cartellino giallo per mostrarlo a Bentancur e poi il rosso per doppia ammonizione. Bentancur prova pure a protestare, ma di gialli se ne meritava almeno tre o quattro. E un giallo se lo guadagna pure Sarri per proteste.

Ancora un minuto e arriva il terzo gol. Provvede Cataldi con un calcio di punizione preciso che supera la barriera e si insacca alla sinistra di Szczesny. Per i bianconeri non c’è più tempo di sperare, è rimasto solo il tempo di guardare stupiti Calvarese che li manda a casa a piangere.

La Supercoppa è pertanto della Lazio, che con quella di oggi ne ha portate a Formello tre, contro le due della Juventus. Che volete, il calcio premia gli audaci.

Bruno Cossàr