Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI RESIDUI TRA ARDEATINA E CASILINA.
INFINE, TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO. DAL LUNEDI 4 LUGLIO CONTINUERÀ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S15 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S13 ACILIA-PRIRAMIDE. EVENTUALI RIMODULAZIONI SARANNO COMUNICATE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL.
IN CHIUSURA UNA NOVITA’. DA DOMANI VENERDI’ 1° LUGLIO ASTRAL SUBENTRA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE ROMA-LIDO (PROSSIMA METROMARE) E ROMA-VITERBO,
MENTRE COTRAL SUBENTRA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE.
PER INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, SEGUITE I NUOVI CANALI SOCIAL E ISCRIVETEVI AL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral