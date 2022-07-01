Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 09:45
VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2022 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI
DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA ROMA FIUMICINO DOVE PER UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA A12 ROMA TARQUINIA. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
ANCORA IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE CENTRO, LUNGHE CODE SULLA COMPLANARE NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR CERVARA, CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA
DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE ROMA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
E UN SINISTRO E’ LA CAUSA DI CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA, TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO DI PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI
PER TRAFFICO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA
CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA, PER UN CANTIERE MOBILE, CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA
LAVORI IN CORSO POI SULLA VIA SALARIA, CON CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO FERROVIARIO
RALLENTATO IL SERVIZIO DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE PER ACCERTAMENTI SULLA LINEA ELETTRICA TRA GALLESE E ORTE. RITARDI FINO A 30 MINUTI
TRASPORTO PUBBLICO.
A PARTIRE DA OGGI 1° LUGLIO ASTRAL SUBENTRA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO,
MENTRE COTRAL SUBENTRA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE.
Ricordiamo inoltre, che DA LUNEDI 4 LUGLIO PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE. EVENTUALI RIMODULAZIONI SARANNO COMUNICATE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL.
PER INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, SEGUITE I NUOVI CANALI SOCIAL E ISCRIVETEVI AL CANALE TELEGRAM DI ASTRA SPA
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral