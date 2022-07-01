Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ANCORA INCOLONNAMENTI PER 2 KM PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L’A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE, TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE
PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STESSA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA
SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA PROVINCIALE 40 STRADA SABOTINO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA STRADA DEL PANTANELLO
PER TRAFFICO, CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO.
A PARTIRE DA OGGI 1° LUGLIO ASTRAL SUBENTRA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO,
MENTRE COTRAL SUBENTRA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE.
RICORDIAMO INOLTRE, CHE DA LUNEDI 4 LUGLIO PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE.
PER INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, SEGUITE I CANALI SOCIAL ED ISCRIVETEVI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRA SPA DEDICATO ALLE FERROVIE ROMA LIDO E ROMA VITERBO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral