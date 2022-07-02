Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2022 ore 09:30
VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA A12 E L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI IN DIREZIONE FIUMICINO; PER IL RESTO, NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO RIGUARDO AL TRAFFICO, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA LITORANEA, TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI, E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CERVETERI;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-ANCONA LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA CAUSA INVESTIMENTO DI UN ANIMALE TRA NOCERA UMBRA E FOLIGNO; POSSIBILI CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI GUASTO IN BANCHINA NELLA STAZIONE DI PIGNETO, I TRENI VIAGGIANO SU UN UNICO BINARIO NELLA TRATTA TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral