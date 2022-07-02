Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA CASSIA, CON CODE TRA CESANO E CAMPAGNANO IN DIREZIONE VITERBO
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI GUASTO IN BANCHINA NELLA STAZIONE DI PIGNETO, I TRENI VIAGGIANO SU UN UNICO BINARIO NELLA TRATTA TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA;
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, DA IERI 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE; RICORDIAMO INOLTRE CHE DA LUNEDI 4 LUGLIO PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NUOVI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral