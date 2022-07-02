Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2022 ore 19:30
VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO SEGNALANDO CODE PER UN INCIDENTE SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA SANTASEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE ROMA
CODE SU VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
CODE ANCHE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A POMEZIA IN DIREZIOJNE LATINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI STAZIONE JONIO PER GUASTO TECNICO SERVIZIO LIMITATO A CONCA D’ORO.
MENTRE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI GUASTO A STAZIONE DI PIGNETO, I TRENI VIAGGIANO SU UN UNICO BINARIO NELLA TRATTA TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA;
DA IERI ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE; RICORDIAMO INOLTRE CHE DA LUNEDI 4 LUGLIO PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NUOVI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRA SPA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral