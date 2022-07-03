Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 10:30
VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI – SPOSTAMENTI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITA’ BALNEARI
APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE, AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA
PASSIAMO AL TRAFFICO CHE SI FA INTENSO SULLE STRADE CHE PORTANO ALLE PRINCIPALI SPIAGGE
CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA VIA LITORANEA FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA
CODE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE TRA POMEZIA E COLLI DI ENEA
SULLA STATALE PONTINA CI SONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO SUD
RALLENTAMENTI SU STRADA LUNGOMARE TRA BORGO SABOTINO E BORGO GRAPPA
CODE POI SULLA VIA APPIA TRA PONTALTO E TERRACINA
TRAFFICATA ANCHE LA VIA FLACCA, DOVE SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI PIANA SANT’AGOSTINO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO ATTIVE LE LINEE MARE PER LE SPIAGGE DI OSTIA E TORVAIANICA, LA LINEA 07, LA LINEA 062 E NEI FESTIVI ANCHE LA 068.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral