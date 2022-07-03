Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 18:30
VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULL’AUTOSTRADA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, INCIDENTE RISOLTO. PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE.
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, AL VIA DOMANI LUNEDÌ 4 LUGLIO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA METRO A E SUL TRAM 8.
SULLA LINEA A IL CANTIERE DURERÀ 18 MESI E SI SVOLGERÀ NELLE ORE SERALI: DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ, DALLE ORE 21 CI SARANNO I BUS AL POSTO DEI TRENI LUNGO L’INTERO PERCORSO BATTISTINI-ANAGNINA. IL VENERDÌ E IL SABATO SERVIZIO REGOLARE. PER IL TRAM 8 INVECE, PER LA DURATA DI 6 MESI, BUS AL POSTO DEI TRAM DA INIZIO A FINE SERVIZIO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral