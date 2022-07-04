Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2022 ore 17:45
VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA
DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A24 ROMA TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA LUNGHEZZA E L’INNESTO CON LA COPMPLANARE IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE
IN PROVINCIA DI FROSINONE LA FORCA D’ACERO è PARZIALMENTE RIAPERTA ED E’ COSENTITO IL TRASITO VEICOLARE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SENGLAIAMO RITARDI SULLA METRO B/B1 E SULLA METRO C
CONTINUIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE; RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NUOVI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral