Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 07:30
VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2022 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGITA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA APPIA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLE CONSOLARI CODE IN ENTRATA A ROMA. IN PARTICOLARE:
SULLA PONTINA CODE ALTEZZA POMEZIA
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
CODE SU VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE; RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NUOVI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral