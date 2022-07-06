Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 19:15
VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2022 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO
RIAPERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA VIA FLAMINIA, LA STRADA ERA STATA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO – PRIMA PORTA
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE
NEL DETTAGLIO
IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA CASSIA E L’USCITA SALARIA
E POI DALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO ALLA VIA APPIA
IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD,
CON FORTI RIPERCUSSIONI SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE GRA, DA PONTE GALERIA
SEMPRE SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATA LA VIA PONTINA IN DIREZIONE LATINA, SEGNALIAMO CODE DAL RACCORDO ANULARE A POMEZIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA COLOMBO, CON CODE IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEGLI INCENDI AVVENUTI IN QUESTI GIORNI,
RESTANO CHIUSE LE SEGUENTI STRADE
VIA PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO; IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 9+600 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+000 A SAN DONATO VAL COMINO, LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17+000;
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral