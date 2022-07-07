Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2022 ore 09:45
VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA TURSCOLANA E APPIA
IN ESTERNA CODE TRA VIA COLOMBO E LAURENTINA
E SULLA VIA COLOMBO PERMANGONO CODE IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA PONTINA, DOVE SI STA IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEGLI INCENDI AVVENUTI IN QUESTI GIORNI,
RESTANO CHIUSE LE SEGUENTI STRADE
VIA PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO; IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 9+600 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+000 A SAN DONATO VAL COMINO, LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17+000;
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA SAN PIETRO VIGNA CLARA NODO DI ROMA, PER UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE; RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NUOVI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI TORNERANNO DOMANI
VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral