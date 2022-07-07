Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA FORTI DISAGI SULLE STRADE DEL TERRITORIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E VIA DI CASAL DEL MARMO
PERMANGONO CODE PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEL POMERIGGIO DI OGGI TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO IN ESTERNA E IN INTERNA TRA VIA BELMONTE IN SABINA E LA STESSA A24.
RICORDIAMO CHE, PER QUESTO MOTIVO, E’ CHIUSA LA RAMPA DI USCITA PER CENTRALE DEL LATTE.
E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
PER UN INCIDENTE CODE SULLA VIA CASSIA TRA RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO
IN DIREZIONE LATINA, SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA IL GRA E POMEZIA NORD
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEGLI INCENDI AVVENUTI IN QUESTI GIORNI,
RESTANO CHIUSE LE SEGUENTI STRADE
VIA PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO; IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 9+600 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+000 A SAN DONATO VAL COMINO, LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17+000
E SEMPRE CAUSA INCENDI RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA – VIGNA CLARA.
IN SOSTITUZIONE I BUS TRA VIGNA CLARA E SAN PIETRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral