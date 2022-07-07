Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE E’ AVVENUTO UN INCIDENTE IN COMPLANARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, CON CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA.
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ IN DIMINUZIONE
PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA LAURENTINA, E PIU’ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA
ANCORA TRAFFICATA LA VIA PONTINA, DOVE SI STA IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA SPINACETO E POMEZIA
LUNGHE CODE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEGLI INCENDI AVVENUTI IN QUESTI GIORNI,
RESTANO CHIUSE LE SEGUENTI STRADE
VIA PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO; IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 9+600 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+000 A SAN DONATO VAL COMINO, LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17+000;
E SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA – VIGNA CLARA.
IN SOSTITUZIONE I BUS TRA VIGNA CLARA E SAN PIETRO.
CAMBIAMO ARGOMENTO, TRASPORTO PUBBLICO
DAL 1° LUGLIO SCORSO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE; RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NOATRI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI TORNERANNO DOMANI
VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral