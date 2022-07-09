Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2022 ore 08:30
VIABILITÀ DELL’8 LUGLIO 2022 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA-TARQUINIA CODE A TRATTI DA ARANOVA A CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
ANCHE SULLA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A POMEZIA NORD
SUL RACCORDO SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA
LE ALTRE NOTIZIE
A CAUSA DEGLI INCENDI DEI GIORNI SCORSI
RESTANO CHIUSE LE STRADE PER CONSENTIRE LE VERIFICHE TECNICHE SULLE STESSE
PARLIAMO DI VIA PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO
E, IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA REGIONALE FORCA D’ACERO, DAL CONFINE CON L’ABRUZZO A SAN DONATO VAL DI COMINO,
E LA REGIONALE DI SORA TRA I KM 14+700 E 17+000
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO,
MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE;
INOLTRE, SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PIRAMIDE
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
E SUL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral