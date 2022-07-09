Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2022 ore 16:30
VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA FIRENZE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME AL KM 468, TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. CI SONO CODE PER 2 KM IN DIREZIONE ROMA
PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A12 ROMA TARQUINIA L’INVITO ALLA PRUDENZA PER UN INCENDIO DIVAMPATO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI. ATTENZIONE IN PARTICOLARE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
RESTA CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO
E ANCORA CHIUSE, IN PROVINCIA DI FROSINONE, IN QUESTO CASO PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DEGLI INCENDI DEI GIORNI SCORSI, LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 9+680 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+700 A SAN DONATO VAL COMINO, LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17
CAMBIAMO ARGOMENTO. PER IL CONCERTO DEI MANESKIN A CIRCO MASSIMO IN PROGRAMMA QUESTA SERA, SONO GIÀ ATTIVE LE CHIUSURE SU ALCUNE STRADE, VIA DEI CERCHI, VIA DI SAN GREGORIO, VIALE AVENTINO E LIMITROFE
CHIUSA DALLE 21 LA STAZIONE DELLA METRO B DI CIRCO MASSIMO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral