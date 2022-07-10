Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2022 ore 07:30
VIABILITÀ DELL’8 LUGLIO 2022 ORE 07.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA REGIONALE
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE DOVE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, PERMANGONO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA CONFINE CON L’ABRUZZO E SAN DONATO VAL COMINO. LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17
SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NELLA GIORNATA DI IERI CHIUSA AL TRANSITO VIALE TOGLIATTI È TRA VIA CASILINA E VIA PAPIRIA.
SONO CHIUSE AL TRAFFICO ANCHE ALCUNE STRADE LATERALI A PARTIRE DA VIA FADDA.
E SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA – VIGNA CLARA.
IN SOSTITUZIONE I BUS TRA VIGNA CLARA E SAN PIETRO.
EVENTI NELLA CAPITALE
CELEBRAZIONE DELL’ANGELUS, IN VATICANO, CON PAPA FRANCESCO. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELLA BASILICA DI SAN PIETRO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO ,MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RICORDIAMO CHE PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral