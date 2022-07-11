Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FEDERICO DILERNIA
Un saluto E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALTEZZA A24
TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, PERMANGONO CHIUSE LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA CONFINE CON L’ABRUZZO E SAN DONATO VAL COMINO E LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17
E SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA – VIGNA CLARA. CON BUS SOSTITUTIVI TRA VIGNA CLARA E SAN PIETRO.
CONTINUIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, SULLA LINEA DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ SOLO NELLE ORE SERALI DALLE ORE 21 ATTIVI BUS AL POSTO DEI TRENI LUNGO L’INTERO PERCORSO BATTISTINI-ANAGNINA. IL VENERDÌ E IL SABATO SERVIZIO METRO REGOLARE.
LAVORI DI RINNOVO ANCHE PER IL TRAM 8, BUS AL POSTO DEI TRAM DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I GIORNI
INFINE RICORDIAMO CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO ,MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RICORDIAMO CHE PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO DILERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral