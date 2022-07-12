Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2022 ore 15:30

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Astral infomobilità Buon pomeriggio e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Nord a causa la presenza di un veicolo in fiamme Ci sono code in direzione Roma tra Castelnuovo di Porto è Settebagni a Roma sul Raccordo Anulare troviamo rallentamenti interna tra Appia e Laurentina e trasporto ferroviario traffico fortemente rallentato a causa di problemi tecnici sulla linea dell’alta velocità Roma Napoli in prossimità di Roma Prenestina in direzione Napoli i treni in direzione Napoli seguiranno percorsi alternativi con ritardi fino a 60 minuti passiamo al trasporto pubblico astrale è subentrata ad Atac nella gestione delle ferrovie Metromare Roma Lido e Roma Viterbo Cotral assunto la gestione del servizio sulle stesse linee ricordiamo inoltre che proseguirà il servizio delle linee S la S 13 saxtermini ed S15 Acilia piramide per tutte le informazioni in tempo reale sullo stato del servizio e delle Infrastrutture Vi invitiamo a seguirci sui nuovi canali Social e sul canale telegram di Astral Spa da Massimiliano Bertani Astral infomobilità è tutto Grazie per l’attenzione in chiusura un messaggio di civiltà stradale rispetta la natura e la sigaretta basta un gesto sbagliato per mandare Tutto in fumo se avessi un incendio Chiama il numero gratuito 1515 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità in servizio della Regione Lazio

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