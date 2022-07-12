Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2022 ore 20:30

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Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla roma-fiumicino Disagi con coda all’altezza del viadotto della Magliana in direzione Colombo sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti da Ostiense Appia entra in interna rallentamenti tra Nomentana e la A24 Roma Teramo è più avanti tra Prenestina e Appia a nord sulla Flaminia si sta in coda nelle due direzioni fa tangenziale e via dei due punti Passiamo al trasporto pubblico astrale è subentrata ad Atac nella gestione delle ferrovie Metromare Roma Lido e Roma Viterbo mentre Cotral assunto la gestione del servizio sulle stesse linee ricordiamo inoltre che proseguirà il servizio delle linee S la S 13 Saxa Rubra termini ed S15 Acilia piramide per tutte le informazioni in tempo reale sullo stato delinizio delle Infrastrutture Vi invitiamo a seguirci sui nuovi canali Social è sul canale telegram di Astral Spa da Massimiliano Bertani Astral infomobilità è tutto Grazie per l’attenzione in chiusura un messaggio di civiltà stradale rispetto alla natura non gettare la sigaretta basta un gesto sbagliato per mandare Tutto in fumo se avessi un incendio Chiama il numero gratuito quindi 15 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità in servizio della Regione Lazio

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