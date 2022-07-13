Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2022 ore 08:45

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Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio in collaborazione con la regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti traffico intenso tra Caterina ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda tra Roma Termini Nomentana è più avanti tra le uscite Salaria e i cazzi a vista sul tratto Urbano della A24 lunghe code tra Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la regionale Nettunense traffico rallentato con code tra Pavone a Frattocchie nei due sensi di marcia mentre sulla Via dei Laghi un incidente rallenta il traffico in prossimità dell’incrocio con via Ospedaletto direzione Marino Passiamo al trasporto pubblico Astral è subentrata adatta che nella gestione delle ferrovie metro mare a Roma lido e a Roma Viterbo mentre Cotral assume la gestione del servizio ricordiamo inoltre che il servizio della linea SD Astral Spa HDI veloce Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi guidare dopo aver bevuto l’alcool può uccideredi sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

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