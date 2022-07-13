Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2022 ore 18:15
VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2022 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; CIRCOLAZIONE CHE INVECE, SEMPRE A SEGUITO DI INCIDENTE, E’ RALLENTATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO; UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA COLOMBO FINO A SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA.
E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E ROMA-TERAMO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO A GROTTAROSSA, E SEMPRE IN USCITA SULLA SALARIA, TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VILLA SPADA, QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIU’ TARDI
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