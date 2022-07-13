Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E ROMA-TERAMO; SULLA STESSA ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO A GROTTAROSSA, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE; RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUIRA’ IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral