Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 09:15
VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2022 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE SULL’A91 ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA DIREZIONE ROMA E PIU’ AVANTI CODETRA RACCORDO E VIA CRISTOFORO COLOMBO
SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE AL KM 31+000 CIRCA DIREZIONE VITERBO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEOI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO E LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral