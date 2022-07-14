Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2022 ORE 17.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BENTROVATI CON DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 FIRENZE ROMA
VIABILITA’ RIPRISTINATA
RISOLTO L’INCIDENTE TRA LE USCITE FABRO E ORVIETO
VERSO LA CAPITALE
SEMPRE SULLA A1 MA IN DIREZIONE DI NAPOLI
INCOLONAMENTI PER INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI
UN ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI
SULLA VIA PONTINA
PER CHI PROCEDE VERSO LA CAPITALE
SIAMO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
CI SONO CODE A TRATTI LO SVINCOLO CON LA ROMA-FIUMICNO
FINO ALLA LAURENTINA
IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI
ALTRE CODE MA QUI PER UN INCIDENTE
TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON L A24 ROMA TERAMO
IN USCITA DALLA CAPITALE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral