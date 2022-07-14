Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2022 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BENTROVATI CON DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL A1 ROMA NAPOLI
TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO
VERSO NAPOLI
ANCHE SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE REGOLARE
AD ECCEZIONE IN ESTERNA CODE POER TRAFFICO
ALTEZZA LAURENTINA
IN USCITA DALLA CAPITALE
TRAFFICO RALLENTATO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA OSTIENSE
TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SPOSTIAMOCI A SUD
MOLTO TRAFFICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA VIA LITORANEA
TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE,
RIAPRIRA DOMANI DOPO LE ORE 21:00
LA REGIONALE FORCA D’ACERO IN TRATTI SALTUARI
CHIUSA IN PRECEDENZA PER UN INCENDIO
LA NOTIZIA È CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral