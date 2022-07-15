Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 10:30
VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE
DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TUSCOLANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
SULLA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, PER UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO E LA REGIONALE DI SORA, PREVISTE RIAPERTURE SU ALCUNI TRATTI NELLA SERATA DI OGGI
INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA ROMA PESCARA. PER UN INCENDIO TRA CELANO E COLLARMELE
I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS TRA SULMONA E AVEZZANO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral