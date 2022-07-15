Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2022 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMATICHE DA SEGNALARE
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
E SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA
A ROMA chiusa al traffico via dei Cerchi, prima limitazione nell’area del Circo Massimo, in vista del concerto di Ultimo, che si terrà domenica alle 21. Dalle 20 di DOMANI 16 LUGLIO chiuse anche viA del Circo Massimo e via della Greca.
SEMPRE PER GLI EVENTI
TORNA QUESTO WEEK END LA 57° EDIZIONE DELLA COMPETIZIONE AUTOMOBILISTICA RIETI TERMINILLO, 55° COPPA BRUNO CAROTTI
FINO A DOMENICA 17 LUGLIO SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA REGIONALE 4BIS DEL TERMINILLO, IN VIA LISCIANO E IN PIAZZALE PIAN DE VALLI.
PASSIAMO AL IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA SULLA LINEA ROMA PESCARA. PER UN INCENDIO TRA CELANO E COLLARMELE
PER I TRENI POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS TRA SULMONA E AVEZZANO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral