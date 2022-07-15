Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN INCIDENTE SULL’A1 ROMA NAPOLI AVVENUTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI
COINVOLTI DUE VEICOLI ED UN MEZZO PESANTE. PRESTARE ATTENZIONE
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA NEL TRATTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
A ROMA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI IN VISTA DEL CONCERTO DI ULTIMO, CHE SI TERRÀ DOMENICA 17 LUGLIO ALLE 21. DALLE 20 DI DOMANI SARANNO CHIUSE ANCHE VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIA DELLA GRECA. DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA
IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LE REGIONALI FORCA D’ACERO E DI SORA.
SONO PREVISTE RIAPERTURE NELLA SERATA DI OGGI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN CONTROLLO TECNICO NEI PRESSI DI AREZZO
RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
RESTA SOSPESA, POI, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA PESCARA. TRA SULMONA E AVEZZANO. LA CAUSA, UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA RETE FERROVIARIA
PER I TRENI POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS
E PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
PROSEGUE INOLTRE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA, LA S13 SAXA RUBRA E S15 ACILIA-PIRAMIDE
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral