La ricerca di EF: italiani tra gli ultimi in Europa per conoscenza dell’inglese

L’inglese è la lingua per eccellenza della scienza, del turismo, dell’aviazione e della diplomazia. In un’Italia sempre più connessa con il resto d’Europa e del mondo saper parlare inglese è indispensabile. Eppure, i dati relativi alla conoscenza della lingua inglese degli italiani mostrano quanta strada l’Italia debba ancora fare in questo senso.

Secondo il rapporto sulla competenza dell’inglese nel mondo realizzato da EF Education First, la lingua d’oltremanica non è così ben parlata nel nostro Paese. In Europa, l’Italia si classifica 24esima in termini di conoscenza dell’inglese. Ciò vuol dire che il 73.5% dei paesi del continente hanno un migliore livello linguistico rispetto che a quello degli italiani.

Le cause delle lacune linguistiche degli italiani

I motivi per cui gli italiani si classificano agli ultimi posti in Europa per conoscenza dell’inglese sono diversi. Sicuramente il metodo di insegnamento della lingua fa la sua parte. Anche se gli studenti italiani iniziano a studiare l’inglese obbligatoriamente dalla scuola elementare, le modalità utilizzate non sembrano dare i frutti desiderati. È noto, ad esempio, che i ragazzi fanno poca conversazione, attività fondamentale per imparare a parlare una lingua straniera. Poi c’è il discorso relativo agli insegnanti: la maggior parte non è madrelingua inglese e ciò sicuramente ha un impatto sull’apprendimento degli studenti.

L’altro vero problema è culturale. Se in nord Europa è considerato normale sin da quando si è piccoli leggere e vedere la tv in inglese, lo stesso non si può dire dell’Italia. Il Bel Paese è infatti abituato ad usufruire di contenuti culturali tradotti e più facilmente fruibili. Ovviamente ciò facilita la vita ai giovani italiani ma sicuramente non li aiuta nello sviluppo di competenze linguistiche.

I metodi che funzionano

Nonostante il sistema scolastico e la cultura italiana non facilitino il processo di apprendimento dell’inglese, ci sono diversi metodi collaudati che chiunque può utilizzare per migliorare il proprio livello linguistico.

Idealmente, il metodo migliore sarebbe quello di circondarsi dell’inglese 24/7. Ecco perché studiare o lavorare all’estero è ritenuto il metodo più valido per imparare l’inglese in poco tempo. Non tutti però hanno la possibilità di dedicare un periodo della loro vita a questa attività. Frequentare un corso inglese online è la soluzione migliore per coloro che non possono andare all’estero ma vogliono fare rapidi progressi linguistici. Oggigiorno scuole di inglese online come EF English Live offrono programmi all’avanguardia che sfruttano nuove tecnologie e metodi di insegnamento innovativi offrendo agli studenti una formazione di alta qualità. Un corso di inglese online ti permetterà di fare conversazione online con insegnanti madrelingua concentrandoti sugli aspetti della lingua che più ritieni importanti.

Se desideri fare pratica con l’inglese senza doverti impegnare in un corso, puoi sempre guardare una serie tv o leggere un libro in lingua. Ascoltare un podcast può essere un altro modo divertente per esercitarti nella listening. Altri metodi considerati validi sono: guardare video su YouTube, fare amicizia online con persone di altri paesi e cambiare le impostazioni del proprio telefono in inglese. Insomma, qualsiasi attività che ti faccia entrare a contatto con l’inglese è consigliata. Basterà concentrarsi per pochi minuti al giorno su una di questi esercizi per fare rapidi progressi linguistici.

L’inglese: lingua del presente e del futuro

Sono 370 milioni le persone che nel mondo come prima lingua parlano l’Inglese. Se a questo numero aggiungiamo tutti gli individui che sanno esprimersi pur non essendo madrelingua il totale sale a 1,384 miliardi di persone. Senza sorpresa l’inglese è la terza lingua più parlata al mondo.