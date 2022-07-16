Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2022 ore 08:30
VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2022 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL #TUFETTO DIREZIONE LATINA
SULL’A12 ROMA TARQUINIA INCIDENTE TRA CIVITAVECCHIA NORD E AURELIA, COINVOLTI DUE VEICOLI ROMA
A ROMA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, PRIMA LIMITAZIONE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO, IN VISTA DEL CONCERTO DI ULTIMO, CHE SI TERRÀ DOMANI ALLE 21. DALLE 20 DI OGGI CHIUSE ANCHE VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIA DELLA GRECA.
SEMPRE PER GLI EVENTI
TORNA QUESTO WEEK END LA 57° EDIZIONE DELLA COMPETIZIONE AUTOMOBILISTICA RIETI TERMINILLO, 55° COPPA BRUNO CAROTTI
FINO A DOMENICA 17 LUGLIO SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA REGIONALE 4BIS DEL TERMINILLO, IN VIA LISCIANO E IN PIAZZALE PIAN DE VALLI
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, DALLA SERATA DI IERI E’ STATA RIAPERTA LA REGIONALE DI SORA MENTRE LA REGIONALE FORCA D’ACERO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO NEL TRATTO DAL KM 21,00 A 27,000
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral