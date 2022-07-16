Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2022 ore 19:30
VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DALL’ AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO, DOVE CI SONO CODE SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIOEN DEL RACCORDO CODE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA; RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA, TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral