Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD INCIDENTE TRA BARRIERA ROMA SUD E TORRENOVA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SU VIA AURELIA: RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA
OGGI 17 LUGLIO FINO ALLE 22.00 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T SULLA RETE AUTOSTRADALE
A ROMA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, PRIMA LIMITAZIONE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO, IN VISTA DEL CONCERTO DI ULTIMO, CHE SI TERRÀ STASERA ALLE 21. DALLE 20 DI IERI CHIUSE ANCHE VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIA DELLA GRECA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral