Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2022 ore 17:30
VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD INCIDENTE TRA BARRIERA ROMA SUD E TORRENOVA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SU VIA AURELIA: RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA
OGGI 17 LUGLIO FINO ALLE 22.00 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T SULLA RETE AUTOSTRADALE
A ROMA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, PRIMA LIMITAZIONE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO, IN VISTA DEL CONCERTO DI ULTIMO, CHE SI TERRÀ STASERA ALLE 21. DALLE 20 DI IERI CHIUSE ANCHE VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIA DELLA GRECA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral