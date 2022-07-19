Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2022 ore 11:30
VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO TECNICO, I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 20 MINUTI; CONTINUANO, INVECE, I DISAGI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA DOVE SEMPRE PER GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA PRIVERNO E LATINA; FORTI RIPERCUSSIONI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI, CON RITARDI FINO A 180 MINUTI, LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI;
E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST;
CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral