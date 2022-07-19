Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2022 ore 18:45
VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2022 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA FIRENZE INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD DIREZIONE ROMA. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E UNA AUTOVETTURA. PRESTARE ATTENZIONE
SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA PRENESTINA E CASILINA
SULLA PONTINA CODE ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA TRAFFICO È RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN CONTROLLO TECNICO A UN TRENO NEI PRESSI DI PRIVERNO. RITARDI FINO A 50MIN
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral