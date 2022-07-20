Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2022 ore 09:45
VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2022 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE. CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
CODE, IN QUESTO CASO DOVUTE AL TRAFFICO, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE
IN ESTERNA, DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALLA VIA APPIA, POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA CASSIA E BOCCEA
IN INTERNA FORTI RALLENTAMENTI ALTEZZA BUFALOTTA, PIU’ AVANTI TRA CASSIA E ROMA FIUMICINO
E PROPRIO SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN INGRESSO VERSO IL CENTRO TRA PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO
SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FORTI RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST
SEMPRE PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA, CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE
SULLA VIA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE
E SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral