Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2022 ore 11:30
VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2022 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULL’INTERA RETE STRADALE
SUL RACCORDO ANULARE ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA
IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE
E PROPRIO SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE EUR TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA AVVENUTO IN PRECEDENZA IN DIREZIONE LATINA.
CODE IN SMALTIMENTO TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO
ANCORA CANTIERI IN CORSO SULL’A1 ROMA NAPOLI, SEGNALIAMO CODE TRA IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI
A PROPOSITO DI LAVORI, SULLA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO OPERAZIONI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 66 E 40, TRA LE LOCALITA’ DI CAVE E PIGLIO, PRESTARE ATTENZIONE
IN PROVINCIA DI FROSINONE
E RICORDIAMO CHE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. PERCORRIBILE INVECE IL TRATTO TRA LA DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral