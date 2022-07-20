Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE
CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA PER INCIDENTE AL KM 41+800 IN CARREGGIATA ESTERNA. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E AUTO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA
SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RIANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE PER INCENDIO TRA VIA STRAMPELLI E E VIA DEI RUTULI DIREZIONE LATINA
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO UN TRATTO DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. PERCORRIBILE INVECE IL TRATTO TRA LA DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral