Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 INCENDIO AL KM 6+000 TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO. PRESTARE ATTENZIONE
SUL RACCORDO ANULARE
CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA PER INCIDENTE AL KM 41+800 IN CARREGGIATA ESTERNA. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E AUTO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO UN TRATTO DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. PERCORRIBILE INVECE IL TRATTO TRA LA DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
PROSEGUE INOLTRE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA, LA S13 SAXA RUBRA E S15 ACILIA-PIRAMIDE
LE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI CANALI SOCIAL E TELEGRAM
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral