Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 18:15
VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE AL KM 567+000. CODE TRA A24 ROMA TERAMO E DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE NAPOLI
E PIU’ AVANTI INCIDENTE AL KM 591+000 DIREZIONE NAPOLI
IL TRAFFICO SCORRE SU 2 CORSIE DI MARCIA
SULL’A24 TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E TORCERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA AREDATINA E APPIA IN ESTERNA. MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SULLA PONTINA CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SUL’FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO. CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO TECNICO TRA PONTE GALERIA E OSTIENSE. RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral