Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 11:30
VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CON CODE DA VIA PANTANELLE A VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE APRILIA
SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE LATINA PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE IN INTERNA ALTEZZA PONTINA PER LA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ALLA STESSA
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA
DISAGI SULLA TIBURTINA DA VILLANOVA A TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral