Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN ICNDIENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RESTA ATTIVO IL SERVIZIO DI DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE LINEE S, A ROMA, IN VISTA DI ALCUNI EVENTI IN PROGRAMMA IN QUESTI GIORNI, CAMBIA LA VIABILITÀ IN VIA VENETO E STRADE LIMITROFE: PERTANTO, DA DOMANI, SABATO 23 E SINO A VENERDÌ 29 LUGLIO I BUS DELLA LINEA S13 SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO IN DIREZIONE REPUBBLICA, E DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE VERSO SAXA RUBRA.
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DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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