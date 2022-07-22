Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 17:45
VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A24 ROMA-TERAMO, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA LUNGHEZZA FINO ALLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA A1; ALTRI DUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO;
RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA NEI PRESSID ELL’AEROPORTO DELL’URBE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral