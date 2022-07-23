Traffico Roma del 23-07-2022 ore 11:30

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Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi auto in coda verso l’Abruzzo sulla A24 roma-teramo Tra la barriera di Roma Est e Castel Madama invece in questa caldissima giornata Cerca di Frigerio nelle località di mare segnaliamo rallentamenti e Code in direzione del Litorale sulla via Pontina tra il raccordo anulare e il bivio per pratica di mare a Luca situazione sulla via Aurelia da Torrimpietra a Palidoro molto trafficata la Litoranea Ostia Anzio con rallentamenti nelle due direzioni tra Capocotta e Marina di Ardea ad agevolare gli spostamenti oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 16 domani invece i mezzi pesanti resteranno Fermi dalle 7 alle 22 Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea fl1 Roma Nettuno e il servizio ferroviario e al momento sospeso per problemi tecnici nel tratto compreso tra Marechiaro e nettuno Inoltre da oggi al 4 settembre sullabsl-4 ci saranno bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri Ciampino Albano Ciampino Frascati dei tagli di queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

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