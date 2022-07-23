Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 17:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-23/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2023-07-2022%20ore%2017%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in Ucraina riesplode la tensione dopo l’accordo sul grano filmato Istanbul viale aveva lasciato Sperate ad una di escalation ma questa mattina Chi è qualcosa laruccia di avere lanciato un attacco missilistico su Odessa stato colpito anche il porto commerciale snodo cruciale per L’intesa sull’export di grano S media ucraini russi hanno usato Razzi da crociera 2 adulti di sono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaerea due hanno capito le strutture infrastrutturali del Porto si legge il messaggio di responsabili locali immediata la reazione del ministro degli Esteri ucraino koleva il Putin ha sputato in faccia all’onu e alla Turchia scrive su Facebook condanna Senza riserve anche da parte del segretario generale dell’ONU Antonio guterres la politica la crisi di governo la scissione le fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle la regola dei due mandatielettorale in vista delle prossime elezioni un attacco diretto Luigi Di Maio questi alcuni dei temi dell’ intervento di Beppe Grillo tornato a parlare in un video dal titolo un cuore da ragionare postato sul blog Beppe Grillo punto.it stato presente futuro Grillo parla del destino che attende il MoVimento 5 Stelle possiamo essere morti fra 15 giorni non lo so ma so che questi nostri due mandati sono la luce nelle tenebre sono l’interpretazione la politica in un nuovo modo come un servizio civile sia io che Casaleggio quando abbiamo fatto queste regole non abbiamo fatto per l’esperienza per andare avanti ma perché ci vuole un interpretazione della politica in un nuovo modo Noi siamo questi due mandati deve diventare una legge di Stato lui lo poi attaccano il video Luigi Di Maio protagonista della scissione nel movimento c’è gente che fa questo lavoro dice entra in politica per diventare poi una cartelletta vorrei che aspetta il momento di archiviare in qualche Ministero della NATO che ha chiamato decine e decine di cartellette che aspettano come lui di essere archiviati a loro volta in qualche Ministero che mi addormento in chiusura uno degli effetti del cambiamentoma dico delle ondate di calore che stiamo vivendo in questi mesi la caravella portoghese arrivata nei nostri Mari con il suo carico di veleni tossici per l’uomo che possono essere anche l’età di un incubo che generalmente compie tutto il suo ciclo nelle acque degli oceani Ma che viene attratta dalle acque calde il Mediterraneo sta diventando un habitat ideale per questa finta Medusa infatti la caravella portoghese appartiene ad una classe di invertebrati marini composto da circa 150 specie il pericolo per l’uomo si trova nei tentacoli che sono al di sotto della Vela lunghi circa 10 m ma ne sono stati trovati lunghe fino a 50 m la caravella può contare su oltre 10 tipi di veleno ogni linea ha un colore diverse per alcuni non esistono rimedi una pericolosità che persiste anche quando si sono staccati dall’organismo perché la tossina resta Attiva lungo tempo come hanno dimostrato diversi casi in Australia che conta oltre 10 mila l’anno sulla costa orientale in questi giorni le alte temperature del mare stanno favorendo il loro proliferare così abbiamo una donna ricoverata a Catania per due giorni dopo essere entrato in contatto con la caravella e segnalazioni stanno arrivandoche dalla Sicilia anche da Sardegna Stretto di Messina e Mar Ligure è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa