Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 18:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-23/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2023-07-2022%20ore%2018%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano possiamo essere morti tra 15 giorni ma so che questi nostri due mandati solo la luce nelle tenebre sono l’interpretazione della politica nuovo modo come un servizio civile lo dice Beppe Grillo sul suo blog aggiungendo Noi siamo metti la legge dei due mandati deve diventare una legge di Stato Ho guardato il Parlamento mentre i draghi parlava non era lui che mi sconcerta va dice ancora Grillo Ma la visione di quel Parlamento lì una visione vecchia di te che è lì da 30 o 40 anni in cui cominciavamo ad essere dentro anche noi che siamo pure il gruppo più giovane questo Parlamento qui non se lo merita nessuno Figuriamoci draghi non se lo merita neanche l’ultimo degli italiani i fondatori del Movimento lui attacca poi Luigi Di Maio ci vuole una nuova interpretazione della politica e vi dico la verità tutti questi sconvolgimenti queste defezioni queste sparizioni sono provocate da questa legge dei due mandati che inche contro l’animo umano c’è gente che fa questo lavoro entro in politica per diventare poi una cartelletta Gigino a cartelletta ironizza Grillo ora è di là che aspetta il momento di archiviati in qualche Ministero della da chiamato decine e decine di cartellette che aspettano come lui di essere archiviati a loro volta in qualche Ministero mi sento colpevole anche io conclude infine Grillo E tu dove scrivo iniziano le ferie per i milioni di Italiani hanno mobilità con inserire misure finalizzate a contenere i possibili disagi legati all’aumento del tutto di traffico l’annuncio ruanas e viabilità Italia si prevede traffico intenso In questo primo fine settimana di Esodo in particolare viabilità Italia prevede il bollino rosso oggi e domani mattina covid e nell’ultima settimana la percentuale di reinfezione sul totale dei casi segnalati in Italia è aumentata del 12% nello stesso periodo i casi segnalati sono stato clinico iniziale asintomatico sono aumentati dal 74% al 76% quindi dall’istituto superiore di sanità nel suo report esteso degli Anzi il fatto delle infezioni efficacia vaccinale in questa faseutilizzata da circolazione di varianti altamente trasmissibili e verosimile che ci sia stato anche un aumento della quota di persone che hanno avuto un infezione non notificate ai sistemi di sorveglianza per motivi legati io la mancata diagnosi che alla autodiagnosi potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza e quindi il rischio relativo e l’efficacia vaccinale rileva l’istituto superiore di sanità in caso non si deve lasciare la presa sull’Italia per domani si prevede un aumento 19 delle città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute relativa a 27 città Civitavecchia Pescara Venezia che oggi hanno il bollino arancione Domani dovrebbero passare al russo restano fisse sul bollino rosso che domani Bologna a Bolzano Campobasso Firenze Frosinone Genova Latina Milano Perugia Rieti Roma Torino Trieste Verona e Viterbo sono 6 prevalentemente al sud e nelle isole le città per i quali Domani è previsto il bollino arancione Ancona Cagliari Catania Napoli oggi e bollino giallo Palermo e Reggio Calabria varie l’unica città per la quale è previsto il bollino giallo di ondate di calore precisa il bollettino del ministero si verificano Quando si registranoè molto elevate per più giorni consecutivi spesso associate a tassi elevati di umidità porti un ragionamento solare assenza di ventilazione queste condizioni climatiche si rileva possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa