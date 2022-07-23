Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2022 ore 19:30
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONA SERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE
DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA
PER TRAFFICO, FORTI RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ERMANNO WOLF FERRARI IN DIREZIONE EUR
TRAFFICATA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DI LIDO DEI PINI, TRA IL BIVIO PER LA LITORANEA E VIA DI CAVALLO MORTO
PER IL RALLY DI ROMA CAPITALE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA REGIONALE Dir Campocatino, TRA GUARCINO E GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ORTE FIUMICINO AEROPORTO, A CAUSA DI UN GUASTO AVVENUTO TRA ROMA OSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTO. I RITARDI SONO FINO A 55 MINUTI, CON LA POSSIBILITA’ DI CANCELLAZIONE PER ALCUNI TRENI
INFINE, TRASPORTO PUBBLICO, ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RICORDIAMO INOLTRE CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA . LE INFORMAZIONI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E SU TELEGRAM, AL CANALE DEDICATO ALLE DUE FERROVIE ROMA LIDO E ROMA VITERBO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral