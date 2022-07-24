Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 09:30
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA AURELIA
AUTO IN FILA DALL ‘USCITA SELVA CANDITA
IN CARREGGIATA OPPOSTA IN INTERNA
INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE
TRA GLI SVINCOLI LA ROMANINA E LAURENTINA
CODE MA QUI PER TRAFFICO
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA BIVIO CON TORRIMPIETRA
PER CHI VIAGGIA VERSO LADISPOLI
MENTRE SI RALLENTA
NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA
SPOSTIAMOCI A SUD
CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA LOCALITA PONTALTO
VERSO TERRACINA
SCENDIAMO PIU’ A SUD
INCOLONNAMENTI SULLA DOMIZIANA
TRA SVINCOLO CON LA REGIONALE AUSONIA E FORMIA CENTRO
VERSO QUEST UTIMA DIREZIONE
RICORDIAMO è IN PROGRAMMA OGGI
ULTIMO GIORNO DI GARA DELLA RALLY RACE
DI ROMA CAPITALE
CHE SI SVOLGERA’ NEI COMUNI DI ROCCA DI CAVE E SUBIACO
MODIFICHE E CHIUSURE DI ALCUNE STRADE
TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA A ROMA IN QUESTI GIORNI,
CAMBIA LA VIABILITÀ IN VIA VENETO E STRADE LIMITROFE.
PERTANTO, I BUS DELLA LINEA S13 SINO A VENERDÌ 29 LUGLIO SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO:
TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO IN DIREZIONE REPUBBLICA E DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE VERSO SAXA RUBRA.
È TUTTO DA MARCO CILUFFO GRAZIE DELL ASCOLTO
APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral